Jornal indeniza David Beckham por história sobre modelo

O jogador de futebol britânico David Beckham ganhou um processo de calúnia e difamação na Alta Corte de Londres nesta terça-feira contra um jornal que disse que ele "fez uma jogada" com a modelo húngara Mariann Fogarasy.

O astro do futebol, de 34 anos, receberá a indenização da editora Express Group Newspapers por uma reportagem que foi publicada no jornal The Daily Star em abril, segundo a Press Association.

A matéria de capa, sob o título Becks e a Bela Loira e "Modelo diz que recebeu cantada de estrela do futebol", foi publicada também no site do jornal.

O advogado de Beckham, Gerrard Tyrrell, disse que as alegações eram completamente falsas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A reportagem dizia que Beckham tinha "feito uma jogada" com Fogarazy após uma partida do Milan na Hungria, e que ele havia escrito a ela com convites para festas particulares depois que eles "ficaram próximos".

Tyrrell disse que o jornal agora assumiu que Beckham não se comportou da maneira descrita.

Kate Wilson, do Express Group Newspapers, que concordou em pagar indenização por calúnia a Beckham e seus custos legais, pediu desculpas a ele e a sua família pela situação, pela vergonha e danos causados.

Na semana passada, o jogador multimilionário e sua esposa Victoria receberam desculpas de uma antiga babá na Alta Corte por divulgar informações confidenciais do casal.

O caso resultou de alegações feitas por Abbie Gibson sobre a vida privada do jogador do LA Galaxy e sua esposa ex-Spice Girl, após a babá ter se demitido do trabalho.

(Reportagem de Stefano Ambrogi)