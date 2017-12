Jornal do Vaticano elogia 'irreverência' de Os Simpsons O jornal L?Osservatore Romano, do Vaticano, elogiou na edição de terça-feira o desenho Os Simpsons, que acaba de completar 20 anos na TV, por seus questionamentos filosóficos e sua visão irreverente da religião. Intitulado "As Virtudes de Aristóteles e o Donut de Homer", o artigo diz que a animação, baseada em "textos inteligentes e realistas", abriu espaço para desenhos dirigidos ao público adulto.