Jornal divulga imagem do Mach 5 que será usado em filme

O jornal americano USA Today divulgou na quinta-feira, 31, a primeira imagem real do Mach 5, carro dos sonhos de 9 entre 10 crianças que cresceram na década de 70 e 80. Inspirado no desenho japonês, o modelo vai ser usado nas filmagens do longa-metragem do piloto Speed Racer. No cinema, Speed Racer será vivido por Emile Hirsch (quem?), cujo maior trabalho foi no filme Show de Vizinha ao lado de Elisha Cuthbert, a filha de Jack Bauer do seriado 24 Horas. Verdadeira estrela do desenho, Mach 5 era o super-carro de corrida cheio de traquitanas acionadas pelos botões no seu volante. Coisa comum de qualquer carro atual, não é difícil pensar de onde vem a inspiração dos engenheiros mecânicos. Criado pelo pai de Speed Racer, o genial e rabugento mecânico Pops, o Mach 5 era capaz das mais incríveis proezas como dar imensos saltos, subir as mais íngremes ladeiras, além de poder andar debaixo d´água. Mas anterior aos tempos do politicamente correto, o Mach 5 contava ainda com um par de serras circulares que derrubavam qualquer árvore em seu caminho durante as corridas, algo totalmente anti-ecológico. Se o filme vai seguir à risca o desenho original é de se esperar pra ver. Além de Speed Racer, outros velhos heróis dos desenhos animados aguardam para chegar às telas de cinema. Os mais ansiosos podem se contentar com Transformers, versão live action dos robôs alienígenas que se transformam em veículos, e que estréia no Brasil em agosto. Mas se o que vale a pena não vem fácil, resta esperar o novo filme de He-Man, herói marombado de Etérnia, protetor do indefectível castelo de Greyskull, a ser produzido por Joel Silver, de Matrix.