Jornal britânico diz que Kate Moss vai se casar

A modelo britânica Kate Moss anunciou nesta quarta-feira, 26, que irá se casar com o músico inglês Jamie Hince, segundo noticiou o jornal britânico The Sun. De acordo com a publicação, Kate, de 34 anos, saia de um bar em Amsterdã quando disse a um grupo de fãs que estava no local que Hince havia acabado de lhe pedir em casamento. "O casal estava com aspecto de apaixonados. Kate estava muito entusiasmada, estava muito feliz", disse uma das presentes ao The Sun. "Ela saiu do bar rindo, muitos fãs ficaram em volta dela e tiravam fotos quando ela lhes disse 'vou me casar'. Uma jovem perguntou quando e ela respondeu 'logo'", acrescentou. Kate confessou seus planos de casamento a um jornalista de moda no Café Tabac, também em Amsterdã. A modelo e Hince, de 39 anos, estão juntos desde o ano passado, quando Moss rompeu com seu então namorado, o polêmico músico Pete Doherty. Uma pessoa íntima da modelo declarou que seu grupo de amigos "está muito feliz". "Todos estávamos torcendo para que terminasse o namoro dela com Pete, alguém que acreditamos que não era bom para ela. Jamie é seu amor de verdade", continuou.