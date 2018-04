Jornal alemão promove concurso de retratos de Diana O jornal alemão de grande circulação Bild convidou seus leitores na sexta-feira a participar de um concurso de retratos pintados da princesa Diana, para lembrar o décimo aniversário de sua morte. "Há dez anos, em 31 de agosto, Lady Di morreu em Paris", disse o jornal em sua primeira página. "Ela continua viva em milhões de corações. Caros leitores, pintem Diana -- como ela era, como ela é lembrada." Diana morreu em 1997 quando estava sendo levada de carro, com seu namorado Dodi al Fayed, por um túnel de Paris, em alta velocidade. Os editores do Bild vão selecionar as três melhores pinturas e anunciar o vencedor do concurso em 31 de agosto. Os artistas ganharão uma viagem a Londres e um sobrevôo de helicóptero sobre o túmulo de Diana, no parque Althorp, no norte da cidade. Uma seleção dos retratos será publicada no jornal.