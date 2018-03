Jornais da News Corp no Reino Unido cobrarão por acesso online

O acesso a dois novos sites pelos dois veículos custará 1 libra (1,49 dólar) por dia ou 2 libras por semana. Os assinantes das versões impressas terão acesso grátis ao conteúdo online, afirmou a Newscorp, nesta sexta-feira.

"Isso é só o começo", disse Rebekah Brooks, presidente-executiva da unidade de jornais britânicos da News Corp, que também publica o tablóide Sun e o dominical The News of the World.

"Neste momento de definição do jornalismo, esse é um passo crucial para a realização do negócio de notícias de uma forma economicamente animadora", disse ela em comunicado.

Jornais em todo o mundo têm sofrido com a recessão ao mesmo tempo em que tentam se adaptar a mudanças estruturais do setor, de jornais pagos para notícias em grande parte gratuitas na Internet.

Dois jornais de negócios, Financial Times e o Wall Street Journal, cobram de leitores pelo acesso online mas as publicações voltadas ao cotidiano ainda não seguiram a estratégia temendo perda maciça de leitores.

O presidente-executivo da News Corp, Rupert Murdoch, se tornou um dos líderes do conteúdo online pago, afirmando que o Google debilitou a indústria de receita ao tornar gratuita a busca de notícias.

Em janeiro, o New York Times anunciou que vai começar a cobrar pelo acesso online de notícias a partir do próximo ano, reconhecendo que as receitas publicitárias não poderão financiar seu jornalismo no futuro.

Os editores do Times e do Sunday Times prometeram recursos interativos para atraírem o interesse dos leitores, além de canais personalizados de notícias e versões para celulares, e-readers, tablets e outros dispositivos móveis.

O Times e o Sunday Times lançaram novos sites separados no início de maio que serão gratuitos por um período de teste para visitantes cadastrados.

A versão imprensa do Times custa 1 libra nos dias de semana e 1,50 libra aos sábados. A edição do domingo custa 2 libras.