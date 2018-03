Jornais com Obama na capa esgotam nos EUA; edições são leiloadas A quarta-feira, dia seguinte à vitória de Barack Obama na eleição presidencial dos Estados Unidos, foi um ótimo dia para os editores de jornais. As edições com a foto do candidato democrata na capa, acompanhada da notícia de que ele venceu o republicano John McCain, se esgotaram rapidamente nas bancas dos Estados Unidos, e os principais jornais tiveram dificuldades para atender à demanda. Quem não conseguiu acordar cedo para comprar o jornal pode comprá-los online, mas por um preço bem maior. No início da noite de quarta-feira, havia quase 800 ofertas de jornais de quarta-feira no site de leilões eBay. A venda de jornais impressos tem decaído nos últimos anos, já que boa parte dos leitores agora prefere se informar pela Internet. Mas, em uma ocasião tão histórica, a procura por jornais tradicionais volta ao antigo padrão. "Esse tipo de demanda pelos nossos jornais não se parece com nada que tenha acontecido na história recente", disse Randy Michaels, chefe operacional do Tribune Co. "Esta é uma demonstração clara de que as pessoas continuam recorrendo ao seu jornal local para ajudá-las a entender e interpretar as notícias do dia-a-dia -- e isso é especialmente verdade quando se trata de grandes acontecimentos", completou. O New York Times e o Washington Post tiveram de lançar edições comemorativas sobre a vitória de Obama, pois não havia mais jornais de quarta-feira para vender a quem tentava encomendá-los. Os jornais de San Francisco, Denver e Chicago também se esgotaram e lançaram edições especiais. Milhares de cópias extras foram impressas em Baltimore, Hartford, Connecticut e Orlando, na Flórida. Na noite de quarta-feira, as ofertas pelo New York Times com a manchete "Obama" chegaram a 400 dólares no eBay. Já os lances pelo Washington Post com a manchete "Obama faz história" chegaram a 41 dólares. Os jornais Chicago Tribune e Chicago Sun-Times, da cidade natal de Obama, foram postos à venda juntos no eBay pela bagatela de 50 dólares. O Los Angeles Times, cuja manchete foi "É Obama", decidiu manter a gráfica funcionando continuamente, a fim de atender a todas as pessoas que compareceram em sua redação para comprar a edição. Foram impressas pelo menos mais 100 mil cópias. Ainda assim, uma delas foi posta à venda no eBay por 40 dólares. Um vendedor bastante otimista chegou a pedir 2 mil dólares por uma edição do Charlotte Observer, diário da cidade Charlotte, na Carolina do Norte. (Reportagem de Jackie Frank)