Jornada gaúcha divulga convidados Com o tema Leitura Entre Nós: Redes, Linguagens e Mídias, a 14.ª Jornada de Literatura de Passo Fundo divulgou ontem sua programação, que ocorre entre 22 e 26 de agosto, no Circo Literatura, localizado na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Sob a coordenação de Tânia Rösing, o evento vai discutir os rumos da leitura e convergência com novas linguagens e mídias. Entre os convidados estão o português Gonçalo Tavares, os argentinos Alberto Manguel e Beatriz Sarlo, os franceses Roger e Anne-Marie Chartier e o tunisiano Pierre Lévy. Entre os brasileiro, participam Mauricio de Sousa, Ziraldo, Tony Bellotto, Elisa Lucinda e Edney Silvestre.