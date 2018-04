Jornada de Passo Fundo reúne celebridades da cena literária

A famosa tenda já está montada para mais uma Jornada Nacional de Literatura - a partir desta segunda-feira, 27, até sexta, 31, a cidade gaúcha de Passo Fundo vai justificar o título de capital nacional de literatura ao reunir, em sua 12.ª edição, 111 escritores e pesquisadores, mais de 200 artistas e 16.500 leitores. "A jornada justifica seu caráter nacional, não se fechando apenas em torno dos escritores do Sul", argumenta TaniaRösing, idealizadora e principal incentivadora do projeto desde seu início. Uma dimensão respeitável que seu principal prêmio, o Zaffari & Bourbon, será divulgado nesta segunda, em meio a candidatos de diferentes pontos do planeta. Concorrem aos R$ 100 mil os brasileiros Milton Hatoum, Luiz Ruffato, Daniel Galera, Adriana Lunardi, Ana Maria Gonçalves, Antônio Torres, Flávio Carneiro, Maria Valéria Rezende, além dos portugueses José Saramago e Hélder Macedo e do moçambicano Mia Couto. Nem todos têm presença garantida, mas boatos assopram que uma surpresa está reservada aos presentes, que poderia ser a própria vinda de Saramago. Algo semelhante à edição de 2005, quando Chico Buarque de Holanda foi escolhido o vencedor e o próprio autor foi a Passo Fundo, dois dias depois, receber o prêmio. Escrita sobre amor Com um total de 25 debates, a jornada terá diversos destaques - como a presença do historiador italiano Carlo Ginzburg, que faz palestra nesta terça, 28, em São Paulo, na USP, e na quinta-feira, 30, em Passo Fundo. Ele vai lançar seu livro O Fio e os Rastros (Companhia das Letras)e fazer uma palestra sobre arte e política. Já Milton Hatoum, além de concorrer ao prêmio, vai a Passo Fundo para falar sobre moral, erotismo e arte. Ele estará ao lado do polonês Miroslaw Bujko, que aproveita a jornada também para lançar seu primeiro romance traduzido para o português, O Trem de Ouro (Record). "A descrição do amor carnal sempre me causou prazer", comenta ele, já anunciando discussões polêmicas. "Todas as cenas de erotismo de minhas histórias eu mesmo vivenciei. Participei do amor de duas lindas lésbicas, então sobre isso eu sei falar bem. Neste momento a escrita sobre o amor me causa um grande prazer." Honoris causa A jornada também será marcada por homenagens - como o título de Doutor Honoris Causa a ser entregue, com justiça, ao empresário e bibliófilo José Mindlin (a homenagem ocorre na quinta-feira, 30). Outro nome lembrado é o do ilustrador carioca Rui de Oliveira, que vai apresentar uma amostra de seu trabalho em uma exposição, 30 Anos de Ilustração de Livros, que vai reunir 150 trabalhos originais. Já o poeta francês Henri Deluy, o ganense Meshack Asare e a escritora espanhola Beatriz Osés são alguns dos participantes do 6.º Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural, que vai discutir, entre outros temas, a origem da formação literária. Finalmente, a Academia Brasileira de Letras, em seu trabalho de aproximação com o leitor, promove um encontro em que alguns imortais discutem seus clássicos preferidos.