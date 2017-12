Jornada ao mundo da 'krautbossa'

O De-Phazz é o grande nome do festival Alemanha Groove, que começou na quarta-feira. Mas não é o único: além do grupo alemão, vão se apres-entar Tape Five, Club Des Belugas, Brenda Boykin, Bebo Best e Bahama Soul Club. Toda noite terá a participação de um DJ na abertura e no intervalo dos shows. São eles: DJane Lady Smiles, DJ Gardener of Delights e DJ Detlef. No domingo, haverá uma noite especial exclusivamente com os DJs, acompanhados por percussão e sax.

O Tape Five também tem influência da bossa nova, assim como o Club des Belugas. Projeto fundado na Alemanha por Martin Strathausen, o Tape Five estreou em disco em 2006 e já tem quatro álbuns. O Club des Belugas é mais antigo: surgiu em 2002, quando lançou Caviar at 3 a.m. Fez também sucesso com um remix elogiado de Mambo Italiano, do ator e cantor Dean Martin (integrante do Rat Pack de Frank Sinatra).

Bebo Baldan, o Bebo Best, lidera uma big band que já gravou com Gilberto Gil e David Torn e. Bebo Best, Club des Belugas e a cantora norte-americana Brenda Boykin se associaram com êxito na faixa Love is in Town. A curadoria do festival é de Paulo Aliente, e o Instituto Goethe apoia o evento, ligado ao Ano Alemanha-Brasil. A mostra envolveu debates. Na quarta à tarde, no Sesc Taubaté, a cantora californiana Brenda Boykin (que começou a cantar ainda criança na North Oakland Missionary Baptist Church) participou de um workshop sobre técnica vocal e a influência do blues no seu trabalho e o DJ Detlef fez uma palestra sobre o Nu Jazz e as tendências de mercado. / J.M.