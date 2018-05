Jorge Vercillo faz shows em Santos, São Paulo e Rio

De acordo com a assessoria de imprensa, Vercillo também celebra a boa fase com a música "Há de Ser", que conta com a participação de Milton Nascimento, sendo executada nas rádios de todo o Brasil. "D.N.A", lançado em 2010, foi gravado no estúdio que o artista montou em casa, com músicas inéditas, de sua autoria com vários parceiros, foi indicado ao "Grammy Latino" na categoria "Melhor Álbum de Música Popular Brasileira" e conta com a canção "Há de Ser" - que tem a participação de Bituca.

Vercillo começou sua carreira em 1989, quando participou do Festival Internacional de Trovadores, no Caribe, onde alcançou o primeiro lugar com a canção "Alegre", de sua autoria, recebendo também o prêmio de Melhor Intérprete. Em 1993 gravou o primeiro CD, com um trabalho acústico voltado para os sons da musica Popular Brasileira.

Em 1997 foi indicado ao "Premio Sharp" como Melhor Cantor Pop e foi considerado pelos Produtores Musicais da época como um dos mais promissores talentos da nova geração. Mas foi em 2002, no seu quarto CD intitulado "ELO", que conseguiu alcançar o primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil com as músicas "Que Nem Maré" e "Homem Aranha".

Em 2003 outro sucesso vem de seu CD "Livre", quinto de sua carreira, onde a musica "Monalisa" já ganhava as rádios e a aprovação do público.

Em 2006, Jorge Vercillo gravou seu CD / DVD no Canecão - RJ, com várias participações especiais numa noite inesquecível. Este trabalho o levou a ganhar o "Premio TIM da Música Brasileira" na categoria de "Melhor Cantor Popular. Em 2007 Jorge Vercillo é indicado novamente ao Prêmio TIM e ganha na categoria Melhor Cantor Popular, consagrando o seu trabalho no gosto do público. Para acompanhar o artista, entre no site http://www.jorgevercillo.com.br.