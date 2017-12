Jorge Okubaro lança livro <i>O Súdito</i> Nesta terça-feira, a partir das 19 horas, ocorre o lançamento do livro O Súdito - Banzai, Massateru! (Editora Terceiro Nome), do editorialista do Estado Jorge J. Okubaro, no Restaurante Shintori. Ao contar a história de seu pai Massateru Hokubaro, que deixou o Japão aos 13 anos, em 1918, e viveu no Brasil até morrer, em 1966, Okubaro resgata a identidade de todos os descendentes de imigrantes. Massateru viveu uma trajetória de percalços em todas as profissões que experimentou, depois de fugir da fazenda de café no interior de São Paulo onde trabalhava, em condições medievais. Jorge J. Okubaro lança O Súdito - Banzai, Massateru!. Restaurante Shintori. Al. Campinas, 600. Hoje, a partir das 19h