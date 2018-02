Jorge Mautner comemora 70 anos com shows em SP

Coautor de "Maracatu Atômico" - grande êxito da carreira de Mautner como compositor, lançado por Gilberto Gil em 1973 e realçado a outro patamar para novas gerações por Chico Science & Nação Zumbi em 1996 - Jacobina assina muitas outras canções com o parceiro, algumas das quais estarão nesses shows. "Nelson além de tudo é um amigo total. Desde 1956, com o Partido do Kaos, organizo grupos de poetas, artistas que querem modificar a humanidade e Nelson Jacobina é um intelectual incrível. Então temos discussões filosóficas todo esse tempo. Costumo até fazer uma piada: eu penso uma coisa e ele nega, então são discussões eternas. Ele é totalmente integrado nesse pensamento."

O roteiro do show tem desde as primeiras composições de Mautner, da segunda metade da década de 1950, como "Olhar Bestial", canções de seu primeiro álbum, "Para Iluminar a Cidade" (1972), como a folclórica "Sapo Cururu", "Quero Ser Locomotiva" e a primeira parceria com Caetano Veloso, "From Faraway"; clássicos como "Maracatu Atômico", "Lágrimas Negras" e "O Vampiro", outras do reencontro com Caetano no sensacional álbum "Eu Não Peço Desculpa" (2002), como "Homem-Bomba" e "Manjar de Reis" e outras do mais recente e não menos importante CD de Mautner, "Revirão" (2007), que será relançado este ano.

O ano 70 de Mautner prossegue com uma série de outras atividades. Ainda neste fim de semana ele participa de um evento no Teatro Oficina (Rua Jaceguai, 520, tel. 3106-1818), no domingo às 17 horas, e dá uma palestra às 18 horas do sábado, no Instituto Pensarte (Alameda Nothmann, 1.029). "É a minha pregação eterna sobre a Amálgama do Brasil Universal, para irradiar a continuidade das minhas ideias", diz o filósofo, poeta, intelectual e compositor. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Jorge Mautner - Casa de Francisca (Rua José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista). Telefone (011) 3052-0547. 6ª e sáb., às 22h30; dom., às 21 h. R$ 80.