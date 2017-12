Jorge Kajuru é submetido a cirurgia no olho em SP O SBT divulga nota informando que o apresentador do programa Jogo Duro, Jorge Kajuru, foi submetido a uma cirurgia, nesta segunda-feira, em São Paulo, para corrigir um descolamento da retina do olho direito. Segundo a emissora, Kajuru estava em casa quando sentiu uma forte alteração na pressão arterial e procurou atendimento no Hospital Santa Cruz, onde foi operado às pressas. O apresentador do SBT já recebeu alta e passa bem. Por recomendação médica, deverá ficar 15 dias afastado dos estúdios, para evitar o contato com a forte iluminação artificial, mas continuará gravando seu programa em áreas externas. O programa Jogo Duro irá ao ar neste domingo, às 9 horas.