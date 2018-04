Jorge Ben Jor mostra antigas e novas canções em SP Basta reunir um grupo de universitários para que Jorge Ben Jor esteja na trilha sonora. Os fãs do cantor continuam aumentando, apesar de o repertório do artista não se renovar muito. Um dos mais populares músicos nacionais, Jorge faz a alegria de fãs novos e antigos e realiza apresentação única amanhã, no Credicard Hall, em São Paulo. O repertório do show reúne obras-primas de seus mais de 45 anos de carreira.