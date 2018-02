Jorel será 1ª brasileiro do Cartoon na AL Criado pelo capixaba Juliano Enrico, O Irmão de Jorel será a primeira produção original brasileira bancada pelo Cartoon Network a ganhar espaço em toda a América Latina. Vitoriosa no pitching (competição entre produtos de audiovisual por uma vaga na TV) do ano passado, a animação tem estreia prevista para o segundo semestre de 2013 e já é um dos produtos preparados pelo Cartoon para o cumprimento das cotas nacionais estabelecidas pela nova lei da TV paga. Uma prévia de Jorel foi vista anteontem no encerramento do Fórum Brasil de Televisão, antes que o Cartoon anunciasse o vencedor do pithcing deste ano, Cartoon Job, que receberá ajuda de R$ 50 mil do canal.