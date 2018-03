Jonathan Franzen é 1º nome confirmado na Flip 2012 O escritor americano Jonathan Franzen, autor dos romances "Correções" (2001) e "Liberdade" (2010), publicados pela Companhia das Letras, foi o primeiro nome confirmado pela organização da 10.ª edição da Flip - Festa Literária Internacional de Paraty. Programada para o período de 4 a 8 de julho de 2012, o evento terá como homenageado o poeta Carlos Drummond de Andrade. O jornalista Miguel Conde é o novo curador. Franzen, que em agosto do ano passado foi capa da revista Time em reportagem intitulada O Grande Romancista Americano, teve seu romance "Correções" premiado com o National Book Award 2001. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.