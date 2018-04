Jonas Brothers levam cerca de 35 mil fãs ao Morumbi O trio americano Jonas Brothers, fenômeno adolescente da vez, iniciou ontem a apresentação no Estádio do Morumbi, em São Paulo, com apenas 5 minutos de atraso, às 19h35. Os irmãos chegaram a São Paulo depois de uma apresentação no Rio, sábado, parte da turnê mundial ''Burning Up'', que percorre a América do Sul. Antes, a missão de esquentar a plateia, de cerca de 35 mil pessoas, segundo o comando da Polícia Militar, ficou com a cantora adolescente Demi Lovato. Conhecida do público por causa do telefilme Camp Rock, que protagonizou ao lado dos Jonas, ela conquistou a plateia de imediato com uma apresentação energética e competente, de cerca de 40 minutos.