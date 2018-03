JONAS BROTHERS FAZ SHOWS NO PAÍS O Jonas Brothers volta à América Latina em 2013. No Brasil, a banda se apresenta em São Paulo (10/3), Rio (12/3) e Porto Alegre (14/3). O grupo vai tocar hits da carreira, além de novas músicas que serão lançadas no próximo ano. A banda estourou na cena musical em 2007, com o álbum Jonas Brothers, que incluía o hit S.O.S. A canção chegou ao primeiro lugar no iTunes e o CD alcançou o Top 5 da Billboard e ganhou platina dupla. Em 2009, lançou Lines, Vines and Trying Times, sucesso mundial que também foi para o primeiro lugar das paradas. Ingressos para o fã-clube oficial da banda já estão em pré-venda. Informações: jonasbrothersfanclub.com.