Jonas Brothers encantam fãs com show superproduzido Foi a palavra de ordem de Fred Mercury em We Will Rock You que chamou os irmãos Kevin, Nick e Joe ao palco montado no Estádio do Morumbi, em São Paulo, na noite de domingo. Provavelmente, 90% da plateia - a maioria meninas adolescentes - não fazia a mínima ideia do que foi o Queen, mas o recado acabou prontamente acolhido. Se era para balançar, os Jonas Brothers balançaram.