Jonas Brothers e Oasis confirmam shows no Brasil O trio teen Jonas Brothers e os roqueiros do grupo Oasis anunciaram ontem, em suas páginas no MySpace, apresentações no Brasil, todas no mês de maio. O primeiro grupo fará um show em São Paulo (em 23 maio) e um no Rio (24). Os locais dos espetáculos ainda não foram revelados. Já o Oasis se apresentará no Rio (7 de maio, no Citibank Hall), em São Paulo (9, no Arena Anhembi), em Curitiba (10, Pedreira Paulo Leminski) e Porto Alegre (12, Gigantinho). As informações são do Jornal da Tarde.