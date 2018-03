Jolie e Pitt doam US$1 milhão para refugiados no Paquistão

Jolie, estrela dos filmes "A Troca" e "O Procurado", ambos de 2008, visitou o Paquistão três vezes para acompanhar as operações de ajuda da Organização das Nações Unidas (ONU) desde que se tornou uma "embaixadora da boa vontade" do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur) em 2001.

A agência agradeceu a doação feita pelo casal e acrescentou que mais de 2 milhões de pessoas no Paquistão foram desalojadas este ano como resultado dos conflitos no noroeste do país.

A maioria dos paquistaneses desabrigados vive em prédios governamentais ou com outras famílias, mas 260.000 deles estão em campos criados pelo Acnur, de acordo com a agência.

O famoso casal, que fez a doação através da Fundação Jolie-Pitt, já havia doado 2 milhões de dólares em setembro para ajudar crianças doentes na Etiópia.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)