Segundo o Acnur, mais de 2 milhões de paquistaneses foram obrigados a deixar seus lares este ano devido a confrontos entre tropas do governo e militantes do Taleban no noroeste do país. Angelina Jolie já visitou refugiados no Paquistão três vezes desde que se tornou Embaixadora da Boa Vontade da ONU em 2001. A atriz vencedora do Oscar levou o marido em uma dessas viagens, em 2005.