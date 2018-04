Jolie e Aniston são as mais bem pagas de Hollywood

Muito do rendimento de Jolie veio da participação dela nos lucros do filme de ação "O Procurado". Ela também recebeu um bom adiantamento pela sua participação em "Salt", segundo o estudo. Jolie e Pitt têm seis filhos.

Aniston, que foi casada com Pitt antes de ele se envolver com Jolie, ganhou boa parte dos seus milhões na comédia romântica "Marley e eu" e no seu próximo filme "The Baster".

"Aniston ainda ganha dinheiro com as reprises de Friends", diz a Forbes.com.

Meryl Streep ficou em terceiro lugar, com 24 milhões dólares. Uma boa parte desse dinheiro veio por conta da sua atuação em "Mamma Mia". Em quarto, ficou Sarah Jessica Parker, com 23 milhões de dólares, depois da versão para o cinema da série "Sex and the City".

Cameron Dias fecha a lista das cinco mais bem pagas, faturando 20 milhões de dólares entre junho de 2008 e junho de 2009.

A Forbes.com diz ter falado com agentes, produtores, advogados, para levantar os ganhos das atrizes. Recursos com linhas de roupa e perfumes também foram contabilizados.

(Reportagem Michelle Nichols)