Jolie é a celebridade mais poderosa do mundo, diz 'Forbes'

A atriz Angelina Jolie desbancou a apresentadora Oprah Winfrey como a celebridade mais poderosa do mundo, segundo a lista publicada nesta quarta-feira, 3, pela revista "Forbes". O ranking, que inclui estrelas de cinema, televisão, música e esporte, foi liderada por Oprah nos últimos dois anos.

A "Forbes" baseia a lista nos ganhos relacionados ao mundo das celebridades e a exposição na imprensa entre junho de 2008 e junho de 2009. As aparições frequentes de Jolie na imprensa devido a sua relação com Brad Pitt, o nascimento de seus filhos gêmeos e suas participações no cinema, além dos rendimentos anuais de US$ 27 milhões, foram a chave de sua escolha.

No entanto, Oprah continua sendo a celebridade mais bem paga do mundo, com ganhos de US$ 275 milhões ao ano. A cantora Madonna subiu 18 posições em relação ao ano passado e aparece no terceiro posto, graças especialmente à turnê de seu último disco, "Hard Candy". Na quarta posição, mantendo o resultado da edição passada, aparece a também cantora Beyonce Knowles, que ganhou US$ 87 milhões.

O primeiro homem aparece na quinta posição. Trata-se do golfista Tiger Woods, seguido pelo cantor Bruce Springsteen, em sexto lugar, e pelo diretor de cinema Steven Spielberg, no sétimo. O oitavo e nono lugares foram para Jennifer Aniston e seu ex Brad Pitt, enquanto o décimo posto ficou com o jogador de basquete americano Kobe Bryant.

Na lista de 100 nomes publicada pela "Forbes" também estão o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama (49), e a modelo brasileira Gisele Bündchen (72).