Jóias de Dionne Warwick são roubadas de hotel em Roma Ladrões roubaram objetos de valor superior a 100 mil dólares, incluindo uma aliança de diamantes e um relógio Rolex, do quarto de hotel da cantora Dionne Warwick em Roma, informaram os jornais italianos na quarta-feira. Os ladrões levaram dois anéis, um colar, o relógio e um par de brincos deixados no criado-mudo enquanto a cantora cinco vezes premiada com o Grammy se preparava para um concerto em Roma na segunda-feira, segundo o jornal La Repubblica. O roubo aconteceu no mesmo quarto do luxuoso Hotel De Russie em que a atriz Cameron Diaz topou com dois ladrões sete anos atrás, disseram os jornais. Conhecida principalmente por sucessos pop e R&B como "Do You Know the Way to San Jose?", "I Say a Little Prayer" e "That's What Friends Are For", Dionne Warwick está percorrendo a Itália em turnê este mês.