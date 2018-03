Jóia de 72 quilates pode alcançar 10 milhões de euros em leilão

A casa de leilões Sotheby's exibiu nesta sexta-feira, 7, em Londres, o maior diamante do mundo em forma de pêra. A jóia tem 72,22 quilates e se espera que alcance entre 10 e 12,7 milhões de euros no leilão que se realizará em Hong Kong no próximo 10 de abril. O diamante, "magnífico e extremamente raro", tem forma de pera, coloração 'D', que corresponde ao branco mais puro, e se destaca na simetria, brilho e na claridade. Foto: Efe Além deste diamante, a Sotheby's leiloará em Hong Kong 320 lotes, e espera arrecadar com isso mais de 50,8 milhões de euros.