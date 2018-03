Johnny Depp se casa com Amber Heard

Johnny Depp, astro da franquia de sucesso nos cinemas Piratas do Caribe, se casou com a noiva, Amber Heard, na casa deles em Los Angeles nesta semana, de acordo com a revista People.

O ator de 51 anos, que conheceu Amber, de 28 anos, quando ambos atuaram juntos no filme de 2011 O Diário de um Jornalista Bêbado, trocaram as alianças na terça-feira, em uma pequena cerimônia. A revista informou que um casamento maior está planejado para o fim de semana na ilha particular de Depp nas Bahamas.

O casal, que estava noivo desde 2012, começou a se relacionar depois que Depp se separou da atriz francesa Vanessa Paradis, que foi sua parceira por muitos anos. Depp e Vanessa têm dois filhos, um menino e uma menina.

Depp alcançou a fama no final dos anos 1980 com sua participação na série de TV Anjos da Lei, e depois protagonizou Edward Mãos-de-Tesoura, Alice no País das Maravilhas e muitos outros.