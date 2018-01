Johnny Depp e DeGeneres são destaques entre vencedores do People's Choice Awards

(Reuters) - Ellen DeGeneres, Johnny Depp e o filme Velozes e Furiosos 7 estão entre os principais vencedores do prêmio People’s Choice Awards, entregue na noite de quarta-feira, 6, em Los Angeles, que teve um incidente no palco que fez lembrar o comportamento fora do normal do cantor Kanye West no Video Music Awards de sete anos atrás.

Enquanto a equipe de The Talk recebia o prêmio de equipe de apresentadores favorita da TV diurna, um jovem vestido com uma jaqueta de motoqueiro vermelha invadiu o palco e parecia querer dizer seu nome quando Sheryl Underwood o afastou entoando uma vaia.

A co-apresentadora de The Talk Sharon Osbourne chutou o intruso no traseiro enquanto ele era arrastado para fora, e ergueu seu dedo médio para ele, enquanto Underwood gritava “segurança! segurança!”. Ambas riram do episódio em seguida.

A interrupção lembrou o episódio protagonizado por West no VMA de 2009, quando ele tomou o microfone das mãos de Taylor Swift para reclamar que Beyonce deveria ter sido a vencedora.

O restante da cerimônia, que dá o pontapé inicial da temporada anual de premiações em Hollywood que culmina com a entrega do Oscar em 28 de fevereiro, transcorreu sem problemas.

A apresentadora Ellen DeGeneres recebeu um prêmio humanitário por seu trabalho em prol de causas que incluem projetos com crianças pobres, meio ambiente, direitos dos animais e questões de saúde.

Um emocionado Vin Diesel recebeu o prêmio de filme favorito por Velozes e Furiosos 7, destacando o quão difícil foi continuar as filmagens após a morte do coprotagonista Paul Walker em um acidente de carro.

Johnny Depp, escolhido o ator dramático favorito, classificou sua carreira como “uma trajetória bizarra para um ator”.

Os prêmios do People’s Choice Awards são escolhidos por fãs que votam online em categorias que abrangem filmes, programas de TV e música. Mais de 200 milhões de pessoas votaram nesta edição, disse a anfitriã da noite, Jane Lynch, estrela do seriado Glee.