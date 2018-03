Johnny Depp deixa US$ 4 mil de gorjeta para garçom

O ator americano Johnny Depp deixou uma gorjeta de US$ 4 mil para um garçom do restaurante Gibsons, onde jantou com o elenco do filme "Public Enemies" em Chicago, na última quarta-feira, 24.

Depp, que estava com a atriz Marion Cotillard, o diretor Michael Mann e mas uma dezena de pessoas que estiveram na cidade para a sessão de estreia de seu novo filme sobre gângsteres, recebeu a conta e, após pagá-la, deixou a generosa quantia para Mohammaed A. Sekhani, o garçom que atendeu sua mesa, pela atenção com que tratou os convidados.

"Ele visitou nosso restaurante algumas vezes antes de filmar e prometeu que voltaria após a estreia", disse Sekhani, que revelou ser chamado de "Mo" por Depp, ao Radar Online.

De acordo com o atendente do Gibsons, Depp e seus amigos pediram pratos como coquetéis de camarão, ostras 'cassino' e algumas garrafas de vinho. "Ele pediu algumas garrafas de vinho italiano, que somaram uns US$ 500, e mostrou-se muito espirituoso com Marion e Mann", disse Sekhani.

O garçom revelou que gosta de atender à estrela de "Piratas do Caribe" quando ele vai ao restaurante. "Sei exatamente como ele gosta de ser tratado. Ele pode ser um dos atores mais famosos do mundo, mas é uma pessoa muito humilde e respeitosa", disse.

"Já atendi atores como Sean Conney e Robert DeNiro, mas nenhum deles é como o Johnny Depp. Sei que ele não gosta de ser bajulado, e ainda assim não é exigente de forma alguma", concluiu Sekhani.