Johnnie Wright morre aos 97 anos O cantor country norte-americano Johnnie Wright morreu na terça-feira, aos 97 anos, na sua casa em Madison, Tennessee. Wright ficou conhecido nos Estados Unidos na década de 50 por mesclar influências latinas com o country, junto com o parceiro Jack Anglin, na dupla Johnnie & Jack. Em carreira solo, emplacou o hit Hello Vietnan na primeira posição das paradas americanas, em 1965. O cantor era casado com a estrela do country Katie Wells. Juntos, excursionaram com o nome de Kitty Wells Family Show até a década de 1990. O último registro fonográfico de Wright data de 1980, um álbum intitulado Johnnie Wright. / NYT