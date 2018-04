John Wayne, o herói de Hathaway e do Oscar Em 1969, Hollywood estava mudando e a melhor prova das transformações - estéticas e comportamentais - foi a premiação, pela Academia, de Perdidos na Noite. A história do texano Joe Buck, que sonha ser gigolô em Nova York e termina se ligando a um pequeno (e deplorável) trapaceiro para explorar gays decrépitos, ganhou os Oscars de melhor filme, direção e roteiro. Mas o filme de John Schlesinger, mesmo com duas indicações para o prêmio de melhor ator - Dustin Hoffman e Jon Voight -, perdeu a estatueta da categoria, entregue ao veterano John Wayne, por seu papel em Bravura Indômita.