John Travolta evita paparazzi dormindo metade do dia

O ator americano John Travolta revelou que a melhor forma de evitar os paparazzi é ficar acordado à noite e dormir durante metade do dia, estilo de vida de toda a sua família. Em entrevista que será publicada no domingo, 17, pela revista americana Parade, um dominical distribuído com 380 jornais nos Estados Unidos, Travolta, de 53 anos, considera que, devido a este ritmo de vida, sua família "parece a dos Addams ou os Monstros. É um estilo de vida raro, noturno". "Meus filhos se acostumaram a ficar acordados até tarde. Minha mulher (a também atriz Kelly Preston) dorme às 3 horas da manhã, e eu às 7 horas", explica o protagonista de Pulp Fiction. A entrevista à Parade foi realizada às 2 horas. "Agora, estamos só eu e você", explicou o ator à repórter. "Ninguém interfere em meu espaço". O ator assegurou na entrevista, acompanhada por várias fotos nas quais imita seu personagem no filme Hairspray que, às vezes, passa noites inteiras seguindo as orientações da Igreja da Cientologia, da qual é devoto. "São programas traçados para te ajudar a conduzir sua vida", explica o ator, que se declara "orgulhoso" de sua religião - a mesma do astro Tom Cruise e da pop star Madonna. Travolta se mostra tão devoto da religião que assegura que viaja em seu avião particular cinco dias por semana de sua residência em Ocala, na Flórida, até a localidade de Clearwater, no mesmo Estado, onde está a sede central da Igreja da Cientologia. A distância é de 150 quilômetros.