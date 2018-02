John Travolta engana sua mulher com homossexuais, diz jornal

WASHINGTON - O ator John Travolta estaria enganando durante anos sua mulher Kelly Preston, que atualmente está grávida, com relações homossexuais, segundo o jornal americano National Enquirer.

"Apenas a semanas antes de Kelly Preston dar a luz", escreve o jornal, Travolta, "foi sufocado por um escândalo de infidelidades".

O jornal entrevista o escritor Robert Randolph, autor do livro "You´ll never spa in this town again" (Você nunca voltará para um spa nesta cidade), no qual aborda a cultura homossexual em torno dos spa de Hollywood, que muitos atores mantêm em segredo.

Randolph, que disse que conheceu Travolta em 1998, pouco depois de se casa com Kelly, assegura que "o casamento é uma farsa total" e que o intérprete de "Pulp Fiction" mantém há anos relacionamentos sexuais com homens escondido de sua esposa.

"John nunca deixou de enganar Kelly, nem depois do nascimento de cada filho", afirma o escritor que adiantou ao jornal que tem informações do ator que revelará para demonstrar que "tem engano a esposa durante anos".

Ao final de agosto o casal comunicou à imprensa que serão novamente pais de um menino, depois que seu filho, Jett, faleceu em 2009 aos 16 anos após sofrer uma apoplexia.

Travolta, de 56 anos, e Preston, de 47, confirmaram que o bebê que esperam é um menino "saudável". O casal tem outra menina de 10 anos, Ella Blue.