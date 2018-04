John Travolta e Kelly Preston exibem seu novo bebê

"Ele deu um novo espírito e propósito à casa", disse Travolta à revista.

Preston, de 48 anos, foi mãe de Benjamin em novembro. O primeiro filho do casal, Jett, morreu em janeiro de 2009, depois de sofrer uma convulsão quando a família passava férias nas Bahamas.

Travolta, de 56 anos, estreou no cinema em 1978, no filme "Grease - Nos Tempos da Brilhantina", e fez vários papéis inexpressivos na década de 1980, até sua volta triunfal na pele do gangster Vincent Veja, de "Pulp Fiction", em 1994. Preston atuou no recente "Casino Jack."

O site da People mostrou Travolta, Preston e Benjamin vestidos de branco para a foto da capa. A edição chega às bancas dos Estados Unidos na sexta-feira.

