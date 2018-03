John T. Davis lança DVD e livro 'The Uncle Jack' em SP

Aliás, esquemático é tudo que o cinema do seu país não é. Isso o público de São Paulo poderá comprovar hoje, quando Davis, um dos mais renomados cineastas irlandeses da atualidade, lança na livraria da Vila, o DVD e livro "The Uncle Jack". Projeto da cátedra de Estudos Irlandeses W.B. Yeats, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o lançamento inicia uma série de publicações sobre a cultura irlandesa (incluindo cinema, arquitetura, teatro, literatura) e contará com a leitura de trechos do livro pelo próprio Davis e projeção de fotos e debate com o diretor, além da presença do professor e doutor britânico Lance Pettitt (da St. Mary?s College, especializado em cinema irlandês) e da professora doutora Beatriz Kopschitz Bastos (mestre em inglês pela Northwestern University e doutora em estudos irlandeses pela USP).

Davis dirigiu mais de 40 filmes, na maioria documentários. Possui uma carreira prolífica e premiada, é colaborador de longa data da BBC e do Chanel 4 (o canal de experimentação em documentário da BBC), já filmou desde o cotidiano de um andarilho americano, em "Hobo" (1991), até a cena punk no norte da Irlanda em "Shellshock Rock" (1978), mas é "The Uncle Jack" seu trabalho mais pessoal, confessional quase.

O filme narra a história de Jack McBride Neill, o Tio Jack, um dos principais arquitetos irlandeses da era de ouro do cinema e responsável por uma série de projetos na primeira metade do século 20. Jack era tio de Davis e, portanto, a narrativa do filme mistura o tempo todo a biografia de McBride Neill com a memória do diretor. Entre tantos outros, o trabalho foi premiado no Festival of New Irish Cinema e no European Film Festival, em Hong Kong e Macau.

Foi por conta do tio que o cinema chegou para Davis. O garoto, que "nunca estudou cinema" e se formou no Belfast Art College, cresceu vendo o tio projetar salas que eram obras de arte, que, ao contrário das cadeias de fast-cinema que predominam hoje, eram quase templos da chamada sétima arte. Foi do Tio Jack, que morreu em 1974, que o jovem Davis herdou uma câmera 8mm com a qual fez suas primeiras imagens. Décadas depois, durante o processo de realização de "The Uncle Jack" (que levou quatro anos, no início dos anos 90) viu um dos mais emblemáticos cinemas projetados pelo tio, o Bangor?s Tonic Cinema, pegar fogo. E uma era esvair-se com ele. As cenas em que o cineasta narra suas impressões sobre esta era com as cenas da sala em chamas é forte, pessoal e, ao mesmo tempo, universal.

É dessa forma única, narrando em off, em primeira pessoa, imagens que aparentemente podem ser desconectas, que Davis traça um panorama particular e histórico do que foi a transformação da arte de fazer cinema. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

The Uncle Jack - Livraria da Vila (Alameda Lorena, 1.731). Tel. (011) 3062-1063. Hoje, às 19 horas.