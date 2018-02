John Mayer diz que foi humilhado por música de Taylor Swift

Em entrevista à revista Rolling Stone que chega às bancas na sexta-feira, o cantor, ganhador do Grammy, criticou a faixa. "Ela fez eu me sentir péssimo", disse Mayer. "Fui realmente apanhado de guarda baixa, e ela me humilhou num momento em que eu já tinha sido esculachado."

Swift compôs a faixa, incluída no seu álbum "Speak Now", de 2010, após o final do breve relacionamento entre eles. Ela nunca confirmou que a música tinha Mayer como alvo, mas a letra dá a entender que sim.

"Querido John, vejo tudo, agora foi errado. Você não acha que 19 é jovem demais para ser atirada nos seus jogos sombrios e distorcidos, quando eu amava tanto você?", canta ela.

Mayer disse que só soube das queixas dela ao escutar a música. "Eu digo, como compositor, que acho o tipo de composição barata", criticou.

(Reportagem de Patricia Reaney)