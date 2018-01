John Grisham ganha British Book Award por conjunto da obra O popular escritor americano John Grisham recebeu na quarta-feira, 28, durante a cerimônia do British Book Awards, o "Oscar" do mercado editorial de língua inglesa, um prêmio pelo conjunto da obra, o Lifetime Achievement Award. Autor de best-sellers como O Dossiê Pelicano (1992) e O Cliente (1993), Grisham comentou que, por ser um escritor popular - ganha anualmente US$ 20 milhões com a venda de seus livros -, nunca sonhou "em ganhar muitos prêmios". "Estou muito honrado por essa homenagem", completou. Entre os escritores premiados estavam Richard Dawkins por The God Delusion e o comediante Peter Kay por sua autobiografia, The Sound of Laughter. Grisham tem vários livros publicados em português no País, entre eles A Firma (1992), O Cliente (1995), O Advogado (1998) e A Casa Pintada (2001).