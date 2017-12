John Gledson autografa nova obra na Livraria da Vila O professor inglês John Gledson, especialista em Machado de Assis, lança o livro Por um Novo Machado de Assis, nesta terça-feira, das 18 às 22 horas, na Livraria da Vila na Casa do Saber. Os 14 ensaios do livro contam como o escritor fluminense tratou a história, a política, o feminismo, o homossexualismo, a religião e os costumes da sociedade do século 19. Trazem também relações surpreendentes entre a trajetória machadiana e a de nomes como Eça de Queiroz. Após a sessão de autógrafos, o autor fará uma palestra. Entre as obras de John Gledson está Sobre Drummond e Contemporâneos (1991). John Gledson lança Por um Novo Machado de Assis. Livraria da Vila na Casa do Saber (R. Dr. Mario Ferraz, 414, tel. 3073-0513)