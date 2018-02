John Ford e seus três padrinhos

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1957. Direção de Oswaldo Massaini, com Violeta Ferraz, Catalano.

O Brasil ainda vai descobrir que Violeta Ferraz, nos tempos áureos da Atlântida, foi sua maior comediante. Aqui, ela faz falsa cartomante.

Reprise, preto e branco, 79 min.

O Céu Mandou Alguém

14 H NA REDE BRASIL

(3 Godfathers). EUA, 1948. Direção de John Ford, com John Wayne, Pedro Armendáriz, Ward Bond, Mae Marsh.

Três fugitivos encontram grávida que está morrendo no deserto. Com o risco de serem presos, eles cumprem a promessa de levar o bebê até a família dela. A mesma história já havia sido filmada por Richard Boleslawkski em 1936, mas a

versão de Ford é a definitiva e,

além de John Wayne, tem a

paisagem de Monument Valley,

um solo sagrado do western. Ford dedica o filme a Harry Carey (Sr.). Reprise, colorido, 106 min.

Vira-Lata

14H05 NA GLOBO

(Underdog). EUA, 2007. Direção de Frederik Du Chau, com James Belushi, Peter Dinklage, Patrick Warburton.

Cão das ruas sofre acidente e

adquire poderes especiais, virando o supercão. As crianças poderão se divertir. Reprise, colorido, 82 min.

Ponto de Partida

22 H NA REDETV!

(Powder Blue). EUA, 2009. Direção de Timothy Linh Bui, com Jessica Biel, Forest Whitaker, Patrick Swayze.

As vidas de várias pessoas cruzam-se em Los Angeles. Jessica Biel é dançarina de strip-tease no clube de Patrick Swayze, Forest Whitaker faz ex-padre que se envolve com transexual etc. O elenco é tão

bom que segura as pontas.

Reprise, colorido, 103 min.

Tatuado

23 H NA TV BRASIL

(Tatuado). Argentina, 2005. Direção de Eduardo Raspo, com Nahuel Perez Biscayart, Luis Ziembrowski.

Pai e filho procuram decifrar enigma - porque a mãe do garoto abandonou a dupla. O ponto de partida é a tatuagem que ela fez no braço do garoto. O horário Ibermédia tem proporcionado boas surpresas em termos de cinema latino-americano. Inédito, colorido, 85 min.

Fugindo do Passado

23H10 NA GLOBO

(Unstoppable). EUA, 2004. Direção de David Carson, com Wesley Snipes, Jacqueline Obradors, Stuart Wilson, Kim Coates, Mark Sheppard.

Ex-militar traumatizado pelo

assassinato do melhor amigo recorre a grupo de autoajuda. Quando parece que está se recuperando - e arranja namorada policial -, um grupo o ataca. Terá ligação com o crime anterior? Wesley Snipes não conseguiu se impor como herói de ação, mas o filme não é dos

piores. Reprise, colorido, 94 min.

Um Namorado Para

Minha Esposa

1H05 NA GLOBO

(Un Novio Para Mi Mujer). Argentina, 2008. Direção de Juan Taratuto, com Drian Suar, Valeria Bertuccelli.

Para se separar da mulher, marido tenta criar caso, buscando amante para ela. A situação bizarra foi vista antes e tratada como comédia por Pietro Germi em Divórcio à Italiana, que ganhou o Oscar de roteiro - e lá Marcello Mastroianni queria usar o adultério para matar a cara-metade, invocando a defesa da honra. Não deixa de ser intrigante conferir o que fez o diretor Taratuto.

Reprise, colorido, 100 min.