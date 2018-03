John Casablancas monta nova agência e lança concurso

Uma peça se repete na engrenagem que alavancou a carreira de Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Heidi Klum e Gisele Bündchen, entre tantas outras beldades: John Casablancas. Fundador da agência Elite, onde ficou de 1972 até o ano 2000, o homem é uma lenda no mercado de modelos, um olheiro patológico, que não consegue andar nas ruas sem acionar as antenas à procura de um novo rosto. "Olho todas as mulheres. Dos 15 aos 45 anos, de 1m50 a 2m10, uma olhada eu dou", conta o empresário, que está de volta ao mundo da moda, agora como sócio da agência Joy e, mais uma vez, à frente de um concurso de beleza. "Tenho a desculpa de que sou agente, mas minha mulher tem olho clínico e, em três segundos, ela destrói a possibilidade de aquela pessoa ser modelo... Aí, eu tenho de olhar para outro lado", diverte-se. Casablancas, de 65 anos, é casado com a brasileira Aline Wermelinger, de 34, ex-modelo que tinha 17 quando subiu ao altar com ele, causando um escândalo, especialmente nos Estados Unidos. "Era como se o Barba Azul estivesse se casando com a Cinderela", recorda. Tem duas ex, a francesa Marie-Christine, de 58, e a dinamarquesa Jeanette, de 54, e, atualmente, confessa que é mais conhecido como o pai de Julian, vocalista do Strokes. Ao sair da Elite, ficou cinco anos afastado por um contrato de não-concorrência, atuando apenas como consultor até que a possibilidade de montar uma agência pequena, focada apenas em grandes modelos, o tirou da mamata. A Joy Milano logo ganhou um braço brasileiro, com a associação dele com a booker Liliana Gomes. E é via Joy Model Management que ele quer revolucionar a forma de revelar tops: transformará manicures e cabeleireiros em caça-talentos. Um concurso ainda é, para Casablancas, a melhor maneira de encontrar uma modelo. Concurso Para os idealizadores do novo concurso Beleza Mundial, cabeleireiros, manicures e maquiadores são os grandes aliados de um descobridor de talentos. Os olheiros amadores passarão por cursos para aprender a abordar as garotas e terão apoio de 150 scouters profissionais. O processo de seleção ocorrerá entre abril e junho de 2009. A final será em agosto e a vencedora ganhará contrato de três meses com a Joy em Milão. As fichas de inscrição estão à disposição nos sites www.belezamundial.com.br; www.tanarabrasil.com.br; www.welovemodels. As informações são do Jornal da Tarde.