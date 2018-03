John Casablancas lança autobiografia em São Paulo Famoso no mundo por descobrir supermodelos, John Casablancas lança hoje, em São Paulo, autobiografia cheia de polêmica, aventura e glamour. Fundador da agência Elite, onde ficou de 1972 até o ano 2000, Casablancas conta no livro Vida Modelo (Editora Agir) como ficou famoso ao lançar algumas dúzias das mais belas e ruidosas deusas da moda e publicidade - Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Gisele Bündchen. Entre memórias divertidas de seus tempos de garoto, entre internatos e férias na Riviera Francesa, até suas aventuras de empreendedor, como vendedor de refrigerante na Bahia dos anos 60 e representante de vibradores, Casablancas não parece ter-se esquivado de nenhum assunto nas conversas que manteve com sua ghost-writer, a jornalista Ana Maria Bahiana, para compor o livro. Entre os assuntos mais polêmicos, está até mesmo o escândalo envolvendo seu sócio na Elite, Gerald Marie, acusado por uma reportagem de assediar sexualmente as modelos, em 1999. Ele fala também do rompimento de contrato entre a Elite e Gisele Bündchen. Suas memórias saem ao mesmo tempo em que ele volta aos concursos de beleza e ao agenciamento de beldades. De agência nova, a Joy Joy Model Management, de Milão, ele lança um novo concurso de beleza, mas com um diferencial. Desta vez, nada de olheiros profissionais. Quem vai indicar as moças mais bonitas do seu pedaço serão os profissionais dos salões de beleza. Segundo as regras do Beleza Mundial, manicures e cabeleireiros - e somente eles - poderão fazer a inscrição das aspirantes. A estimativa é que hajam no País mais de 150 mil profissionais aptos a serem ?olheiros?. As candidatas devem ter mais de 15 anos e serão selecionadas em 13 capitais, de abril a junho de 2009. As 20 finalistas receberão um treinamento especial. A final será em agosto. As três primeiras colocadas assinam um contrato de 2 anos com a Joy. A vencedora também terá um contrato internacional de 3 meses com a Joy, em Milão. Mais detalhes no site www.joymodelmanagement.com. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Vida Modelo. De John Casablancas. 416 pág. Livraria da Vila. Alameda Lorena, 1.731, em São Paulo. Tel. (011) 3062-1063. Hoje, 19h.