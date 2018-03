'Jogos Vorazes' lidera audiência da Netflix

220 crianças e adolescentes do Projeto Guri participam do Especial de Natal da TV Cultura, entre orquestra de cordas, coral, camerata de violões e banda sinfônica juvenil. Dia 23, às 16h.

'Acho que sou uma pessoa melancólica. Gosto do silêncio, da solidão, gosto de chorar..." Déborah Secco a Fernanda Young no Confissões do Apocalipse: 6ª, no GNT

A MTV ainda tem seu apelo: Na transmissão do show 12.12.12. ao vivo, em prol das vítimas do furacão Sandy, o canal aberto atingiu mais de 1 milhão de pessoas diferentes no Brasil. A audiência domiciliar na MTV foi 47% superior à da Multishow, canal pago que exibiu o mesmo espetáculo, em tempo real.

Entre jovens das classes ABC com idade de 12 a 34 anos, a audiência foi 500% superior na comparação com a do Multishow. Pelo site, que também mostrou o show ao vivo, a MTV teve 14.871 visitantes únicos no dia 12 e 15.408 no dia 13, quando reprisou a cena, ante a média normal de 3 mil visitantes únicos.

Por falar em MTV, a emissora já ensaia a programação de 2013 com a ideia de que o casal Marcelo Adnet e Daniela Calabresa não estará mais na casa. Ele deve fechar com a Globo e ela, com a Band.

1.500 filmes à disposição do assinante é o que a SKY Online anuncia para sua plataforma de vídeo sob demanda via streaming a partir de hoje, a quem já paga pelos seis Telecines na operadora, claro.

A expansão do menu do Sky Online vale para desktops, notebooks, iPads, iPhones, iPodsTouch, smartphones e tablets com sistema Android pelo endereço www.telecineplay.com.br, com autenticação via login e senha do SKY Online, sem custo adicional.

Viver com Fé, livro baseado nos relatos do programa homônimo de Cissa Guimarães no GNT, ganhará mais uma tiragem de 15 mil exemplares. A safra inicial, também com 15 mil exemplares, esgotou-se em três semanas.

A Record já trabalha com a pré-produção de Dona Xepa, título que ganha nova versão em telenovela para 2013. O elenco segue em fase de escalação. A ideia é voltar a ter duas novelas simultâneas no ar.