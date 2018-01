Jogos são tema de exposição de gelo na China

Os Jogos Olímpicos de Pequim de 2008 viraram o tema de uma exposição de gelo realizada todos os anos pela cidade chinesa de Harbin, no nordeste do país. A cidade vem realizado o show há 24 anos. Na abertura da exposição, no fim de semana, mais de três mil pessoas foram conferir as obras. Mais de 120 mil metros cúbicos de gelo foram usados para fazer as esculturas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.