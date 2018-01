Jogos afetarão peças em Londres O compositor inglês Andrew Lloyd Webber afirmou que os Jogos Olímpicos de 2012 em Londres levarão ao fechamento da maioria dos teatros da capital britânica na metade deste ano. Webber disse à rádio BBC que o evento esportivo fará com que as coisas se tornem "muito difíceis" para os espetáculos de teatro e anunciou que três musicais importantes terão suas temporadas encerradas durante os jogos. Agregou ainda que as vendas antecipadas dos ingressos para as obras estariam alcançando apenas 10% de seu nível normal. A organização Really Useful Group de Lloyd Webber é dona de sete