'Jogo Mortal' tem remake com Michael Caine e Jude Law

Michael Caine e Jude Law se enfrentam numa nova versão, reescrita pelo dramaturgo Harol Pinter, do thriller de 1972 Jogo Mortal (Sleuth), com Caine no papel do escritor mais velho que entra num jogo de gato e rato com o jovem amante de sua mulher. Há mais de 30 anos, foi Caine quem fez o papel do jovem, agora representado por Law. Ao apresentar o filme no festival de Veneza, onde Sleuth é um dos 22 trabalhos da competição principal, o diretor Kenneth Branagh e o elenco disseram que Sleuth não é um simples remake do original e atribuíram isso ao laureado com o Nobel Harold Pinter. "Esta é uma visão totalmente diferente. Pinter a fez diferente", disse Caine, que no primeiro filme contracenou com Laurence Olivier. Law, que é também um dos produtores do filme, disse que Pinter nunca assistiu ao filme original, mas retrabalhou o roteiro lendo a premiada peça original de Anthony Shaffer, na qual se baseiam as duas adaptações para o cinema. Michael Caine agora faz o papel do idoso e excêntrico escritor de policiais Andrew Wyke, que convida o amante de sua mulher, o charmoso ator Milo Tindle (Jude Law), para um encontro em sua casa. Fiel a suas raízes teatrais, o filme é baseado no diálogo inteligente entre os dois e é ambientado inteiramente na casa de Wyke. Mas, em lugar de uma casa repleta de cortinas e almofadas floridas, como no original, Pinter optou por um interior ultramoderno com portas acionadas por controles remotos, elevadores internos e câmeras de vigilância onipresentes, intensificando o clima de paranóia. Sleuth marca a segunda vez em que Jude Law, 35 anos, segue o mesmo caminho que Caine. Em 2004 ele estrelou Alfie, o Sedutor, remake de Como Conquistar as Mulheres, celebrizado por Michael Caine. Mas a segunda versão foi considerada um fracasso. Kenneth Branagh é um dos quatro diretores britânicos que disputam o Leão de Ouro em Veneza, ao lado de Joe Wright, Ken Loach e Peter Greenaway.