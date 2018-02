Jogo já pode ser baixado de graça em tablets

Lançado há cerca de duas semanas, o aplicativo do Quem Sabe, Sabe! está disponível gratuitamente para quem tem celular e tablet com sistema iOS. Em breve, chegará ao Facebook e aos dispositivos com o Android. Em menos de sete dias, o jogo ficou na lista do dez mais baixados na loja virtual App Store no Brasil.

No aplicativo, é possível competir com outros usuários conectados e um ranking é criado. Entre as perguntas e respostas, há questões relativas ao acervo da TV Cultura, em que os participantes têm de saber de assuntos mostrados em programas antigos da emissora. "Depois, esses

vídeos sobem na íntegra no

nosso site. É educativo sem ser chato", avalia Paulo Garcia, gerente multimída da emissora./J.F.