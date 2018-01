Jogo apertado rendeu recorde do ano à Globo A Globo fez no sábado, quando o Brasil sofreu nas mãos do Chile, sua tarde de maior audiência em 2014: das 12h às 18h, teve 28 pontos de audiência na Grande São Paulo, ou 209% a mais que o habitual. Foi a pontuação mais alta do horário em 2014, não só considerando as tardes de sábado, mas também dos dias úteis. Sozinho, o jogo marcou 34 pontos, dando à Globo 63% de participação entre as TVs ligadas. A Copa já afeta o saldo dos canais abertos na faixa das 7h à 0h. Até 29 de junho, a Globo tinha 13% a mais que maio, subindo de 13,3 para 15 pontos. A Band subiu 15% - de 2,3 para 3 pontos. A Record caiu de 6,8 para 6,3 pontos e o SBT, de 5,8 para 5,6.