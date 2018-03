Jogaram a granada O talento de Bruno Mars se manifesta tanto sob os holofotes quanto pelos bastidores. Como crooner, conquistou legiões de garotas assim que lançou Doo-wops and Hooligans, formando a concorrência bronzeada de Justin Bieber quando o single Granade chegou à Billboard. É uma balada dramática ("Eu seguraria uma granada por você") e Mars a interpreta com carisma e reverência a Michael Jackson, traços que se repetem nos pontos altos de Doo-wops. Mars é um bom performer, mas é a produção de seu apiário melódico que impressiona. Além de Granade e Just the Way You Are, o cantor compôs o miolo de Fuck You para Cee Lo Green, um feito impressionante, considerando a qualidade e o sucesso avassalador que a faixa teve. Se as drogas não se tornarem um problema (Mars já foi pego com cocaína) ainda ouviremos belos refrões de sua autoria.