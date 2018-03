Jogador se separa após boatos de relação com Madonna

O jogador de beisebol Alex Rodriguez, do New York Yankees, e sua mulher, Cynthia, se separaram, de acordo com o jornal Daily News. A notícia chegou após a mídia especular que ele esteja saindo com a popstar Madonna. Veja também: Madonna e Guy Ritchie não vão se divorciar, diz porta-voz Cynthia e Rodriguez estavam casados há cinco anos, mas, nos últimos meses, tiveram problemas apesar do nascimento da segunda filha, de acordo com a publicação. Algumas das matérias ligaram a cantora ao jogador de 32 anos, cujo nome é cotado para o hall da fama da Liga de Beisebol. Até o dono do Yankess, Hank Steinbrenner, ajudou para aumentar os rumores, dizendo que o time jogou mal devido a "distrações externas". Ainda segundo o Daily News, Cynthia Rodriguez, de 34 anos, foi para o apartamento em Paris do roqueiro Lenny Kravitz, de 44, mas Kravitz divulgou um comunicado dizendo que os dois são apenas amigos. "Não há nada entre mim e Cynthia Rodriguez", disse Kravitz. O cantor disse que Cynthia foi a sua casa para "fugir de tudo o que acontece na cidade de Nova York". Nos últimos dias, vários tablóides e revistas de celebridades disseram que o casamento de Madonna com o diretor de cinema Guy Ritchie está abalado. Entretanto, a porta-voz da cantora, Liz Rosenberg, negou que o casal esteja perto de um divórcio. Boatos envolvendo Madonna e Ritchie circulam há alguns meses, e foram alimentados mais recentemente por informações de que a cantora teria contratado Fiona Shackleton, advogada que defendeu Paul McCartney em seu complicado divórcio com a ex-modelo Heather Mills. Madonna, de 49 anos, e Ritchie, de 39, se casaram em dezembro de 2000, no castelo Skibo, na Escócia. Os dois se conheceram em uma festa do cantor e ex-líder da banda The Police, Sting. O filho do casal, Rocco, já havia nascido há meses quando eles se casaram, e em 2006, Madonna se aplicou para adotar David Banda, um menino de Malauí cuja mãe morreu pouco depois de seu nascimento. A adoção foi aprovada por uma corte de Malauí em maio. Madonna ainda tem uma filha, Lourdes, de uma relação anterior. Ela foi casada antes com o ator de Hollywood Sean Penn, nos anos 1980.